مؤتمر كولر: كنا سيئين في الشوط الأول.. واكتسبت خبرات كبيرة من مباراة الرجاء

يرى مارسيل كولر مدرب الأهلي بأن فريقه لم يكن جيدا أمام الرجاء خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين.

الأهلي تعادل مع الرجاء البيضاوي دون أهداف في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعداء بالتأهل. كانت مباراة صعبة كما المتوقع ولم نكن جيدين في الشوط الأول بسبب عدم ثقة اللاعبين في قدرتهم على تبادل الكرة والاستحواذ، خصوصا مع ضغط لاعبي الرجاء دائما، لكن من حسن حظنا أنهم أهدروا ركلة الجزاء في نهاية الشوط وكنا أهدأ في الشوط الثاني وقدمنا أداء أفضل".

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وأضاف "أسلوب لعب الرجاء في الشوط الأول هو ما أجبرنا على التراجع للخلف، لأنهم كانوا شرسين ولم يتركوا لنا مساحة للتمرير. كنا نفقد الكرة سريعا ولم نملك الجرأة على التقدم كما نعتاد، لكننا تحسنا في الشوط الثاني بعدما تحدثنا بين الشوطين".

المدرب السويسري أتبع "بدأت أعتاد الحضور الجماهيري مؤخرا. حضرتهم مرتين في مصر مؤخرا ورأيتم اليوم الجمهور وكيف كانت الأجواء رائعة والجمهور متحمس بشدة".

وواصل "إذا سجل الرجاء ركلة الجزاء بنهاية الشوط الأول؟ كنت سأقول للاعبين نفس التعليمات. أن يكونوا أهدأ وألا نتأثر بالهدف ونلعب الكرة المعتادين عليها ولا نفقد الكرة بتلك السهولة التي كنا نفقدها بها في الشوط الأول".

كولر تحدث كذلك عبر قناة الأهلي فقال: "الرجاء كان أخطر أمامنا من بعض الكرات الثابتة وركلة الجزاء التي أهدروها، لكن لم يخلقوا خطورة من لعب مفتوح، وبشكل عام فمن الجيد أنني اكتسبت خبرات من اللعب في هذه الأجواء".

وأتم "قرار إجلاس بعض اللاعبين على الدكة يكون صعبا، خصوصا حين تكون أنت من جهزت هؤلاء اللاعبين وأحيانا فعلا أضطر لإخراج بعض اللاعبين الذين قاتلوا في التمرين لكنني لا يمكنني اصطحاب كافة اللاعبين. ولذلك أحاول كل فترة التدوير بين اللاعبين ومنح الفرصة للجميع. أهتم حتى بتدريب من لم أصطحبهم في السفر بنفس القوة خلال تواجدهم في مصر".























































وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء بهدفين مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع الترجي في نصف النهائي.