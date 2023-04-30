ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الرجاء

أوضح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تفاصيل إصابته وكذلك تحدث عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فرض التعادل السلبي على الرجاء في المغرب عقب الفوز ذهابا 2-0.

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة الأهلي: "كنا نعرف ماذا نريد من المباراة، حاولنا أن نحقق نتيجة إيجابية ولم تتحقق لكننا حصدنا بطاقة التأهل وهو الأهم وأبارك للجميع".

وتحدث عن إصابته: "الإصابة جزع بسيط، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق أخبرني إذا قل الورم مع عودتنا للقاهرة سأعود للتدريبات بعد يومين أو ثلاثة".

وخرج ياسر متأثرا بالإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وتابع "تلك ليست المرة الأولى التي نخوض فيها مباراة بهذه الأجواء الجماهيرية سواء ضد الرجاء أو الوداد، ونعلم مدى قوة جماهيرهم".

وأردف "مارسيل كولر المدير الفني للفريق حضّر لنا سلبيات وإيجابيات الرجاء وذاكرنا الخصم جيدا وهو ما وجدناه داخل أرض الملعب".

وواصل "كنا نعلم أنهم سيضغطون منذ بداية اللقاء للعودة في النتيجة، الكل كان في تركيزه ونعي ما نريده من المباراة".

وأتم بشأن مباراة السوبر "أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا، وسنركز للزمالك ونذاكر الفريق ونريد العودة باللقب".

ويلتقي الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري لموسم 2021-2022 يوم الجمعة المقبل في الإمارات.