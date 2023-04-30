ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الرجاء

الأحد، 30 أبريل 2023 - 01:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - ياسر إبراهيم

أوضح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تفاصيل إصابته وكذلك تحدث عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فرض التعادل السلبي على الرجاء في المغرب عقب الفوز ذهابا 2-0.

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة الأهلي: "كنا نعرف ماذا نريد من المباراة، حاولنا أن نحقق نتيجة إيجابية ولم تتحقق لكننا حصدنا بطاقة التأهل وهو الأهم وأبارك للجميع".

أخبار متعلقة:
مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي أرقام بالجملة بعد التأهل لنصف النهائي.. الأهلي يكرر إنجاز جيل جوزيه الذهبي في إفريقيا تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا

وتحدث عن إصابته: "الإصابة جزع بسيط، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق أخبرني إذا قل الورم مع عودتنا للقاهرة سأعود للتدريبات بعد يومين أو ثلاثة".

وخرج ياسر متأثرا بالإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وتابع "تلك ليست المرة الأولى التي نخوض فيها مباراة بهذه الأجواء الجماهيرية سواء ضد الرجاء أو الوداد، ونعلم مدى قوة جماهيرهم".

وأردف "مارسيل كولر المدير الفني للفريق حضّر لنا سلبيات وإيجابيات الرجاء وذاكرنا الخصم جيدا وهو ما وجدناه داخل أرض الملعب".

وواصل "كنا نعلم أنهم سيضغطون منذ بداية اللقاء للعودة في النتيجة، الكل كان في تركيزه ونعي ما نريده من المباراة".

وأتم بشأن مباراة السوبر "أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا، وسنركز للزمالك ونذاكر الفريق ونريد العودة باللقب".

ويلتقي الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري لموسم 2021-2022 يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

الأهلي ياسر إبراهيم الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر الكبيّر: جزئيات صغيرة كنا نتمناها لصالحنا للتسجيل أمام الأهلي مؤتمر كولر: كنا سيئين في الشوط الأول.. واكتسبت خبرات كبيرة من مباراة الرجاء مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي أرقام بالجملة بعد التأهل لنصف النهائي.. الأهلي يكرر إنجاز جيل جوزيه الذهبي في إفريقيا تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - مباراة توقفت 35 دقيقة.. الترجي يقصي شبيبة القبائل ويضرب موعدا مع الأهلي معلول: استطعنا الخروج بالنتيجة المطلوبة أمام الرجاء.. والأهلي يتحسن بعد المجموعات
أخر الأخبار
مؤتمر الكبيّر: جزئيات صغيرة كنا نتمناها لصالحنا للتسجيل أمام الأهلي 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: كنا سيئين في الشوط الأول.. واكتسبت خبرات كبيرة من مباراة الرجاء 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشافي: أمين جمال قد يصبح لاعبا كبيرا في المستقبل.. والطرد كان عادلا بالنسبة لي 12 دقيقة | الدوري الإسباني
ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الرجاء 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
أرقام بالجملة بعد التأهل لنصف النهائي.. الأهلي يكرر إنجاز جيل جوزيه الذهبي في إفريقيا 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه 46 دقيقة | الوطن العربي
موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 انتهت أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. الأحمر يتأهل