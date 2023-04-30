مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي

الأحد، 30 أبريل 2023 - 01:08

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - مروان عطية

وجه مروان عطية لاعب وسط الأهلي الشكر لجمهور فريقه بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مروان عطية عبر قناة الأهلي: "أشكر جمهور النادي ونعدهم بإسعادهم في الفترة المقبلة".

وأضاف "ثقة كولر وتعامل زملائي معي يجعلني ألعب بثقة وأقدم مستوى جيد مع الفريق".

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وأكمل "أستمع لتعليمات المدرب وأساعد زملائي في الملعب من أجل تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "مباراة السوبر مهمة جدا ضد الزمالك ونركز عليها وسنبدأ الاستعداد عقب العودة إلى مصر حتى نزيد بطولات الأهلي بطولة أخرى".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 أمام الرجاء المغربي. ليضرب موعدا مع الترجي التونسي.

وتعادل الأهلي مع الرجاء المغربي سلبيا في مباراة العودة بين الفريقين التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. لتنتهي المواجهة بتفوق الأحمر بثنائية دون رد والتي فاز بها في القاهرة برأس محمد عبد المنعم وقدم حمدي فتحي.

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