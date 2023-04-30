أرقام بالجملة بعد التأهل لنصف النهائي.. الأهلي يكرر إنجاز جيل جوزيه الذهبي في إفريقيا

الأحد، 30 أبريل 2023 - 00:53

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - الرجاء - محمد الشناوي

وصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي. فما هي الأرقام التي حققها الأحمر بعد هذا التأهل؟

وفاز الأهلي على الرجاء في الذهاب بهدفين دون رد، وتعادل معه سلبيا في الإياب في المغرب ليصل لنصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

ويضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا معلول: استطعنا الخروج بالنتيجة المطلوبة أمام الرجاء.. والأهلي يتحسن بعد المجموعات الرابعة على التوالي.. الأهلي يعود من المغرب متأهلا لنصف نهائي إفريقيا بتعادل مع الرجاء

وإليكم الأرقام التي حققها الأهلي بعدما تأهل لنصف النهائي الإفريقي:

كرر الأهلي سيناريو الموسم الماضي بعدما فاز على الرجاء في القاهرة وتعادل معه في المغرب خلال ربع النهائي، وتأهل أيضا لنصف النهائي.

المرة الرابعة على التوالي التي يتأهل فيها الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل لهذا الدور في أعوام 2020 و2021 و2022.

كرر الأهلي إنجاز الجيل الذهبي للفريق بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في 2005 و2006 و2007 و2008.

أول مرة أن يحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الرجاء في ملعبه في المغرب.

نجح الأهلي لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة في الحفاظ على نظافة شباكه في الذهاب والإياب بعدما فعلها فقط في الدور التمهيدي أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 19 في تاريخ.

يشهد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ظهور الأهلي للمرة السادسة خلال آخر 7 سنوات.

وتقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل كل ناد.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الرجاء مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - مباراة توقفت 35 دقيقة.. الترجي يقصي شبيبة القبائل ويضرب موعدا مع الأهلي معلول: استطعنا الخروج بالنتيجة المطلوبة أمام الرجاء.. والأهلي يتحسن بعد المجموعات الرابعة على التوالي.. الأهلي يعود من المغرب متأهلا لنصف نهائي إفريقيا بتعادل مع الرجاء تأخر بداية الشوط الثاني لمباراة الترجي وشبيبة القبائل بسبب مناوشات بين الجماهير والأمن
أخر الأخبار
ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الرجاء 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مراون عطية: ثقة كولر تساعدني على الظهور بشكل جيد مع الأهلي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أرقام بالجملة بعد التأهل لنصف النهائي.. الأهلي يكرر إنجاز جيل جوزيه الذهبي في إفريقيا 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: بعد التوديع الإفريقي أمام الأهلي.. استقالة رئيس الرجاء من منصبه 33 دقيقة | الوطن العربي
موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
أنشيلوتي: تلقي فينيسيوس 10 بطاقات؟ حتى أقبح لاعب وسط لم يحصل على ذلك العدد 40 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا - مباراة توقفت 35 دقيقة.. الترجي يقصي شبيبة القبائل ويضرب موعدا مع الأهلي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
أصغر لاعب في برشلونة.. لامين جمال يكتب التاريخ في الدوري الإسباني 53 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 انتهت أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. الأحمر يتأهل