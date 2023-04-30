دوري أبطال إفريقيا - مباراة توقفت 35 دقيقة.. الترجي يقصي شبيبة القبائل ويضرب موعدا مع الأهلي

ضرب الترجي الرياضي موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء شبيبة القبائل في ربع النهائي.

وتعادل الترجي مع شبيبة القبائل بهدف لكل فريق على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بذلك، تأهل الترجي إلى نصف النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، وليضرب موعدا مع الأهلي في نصف النهائي.

وسيكون لقاء الذهاب بين الترجي والأهلي في رادس أحد يومي 12 أو 13 مايو، ثم العودة في القاهرة أحد يومي 19 أو 20 مايو.

سجل محمد علي بن رمضان هدف الترجي، فيما سجل أدم راديم هدف شبيبة القبائل.

أحداث المباراة

شوط المباراة الأول كان متكافئا بين الفريقين، بل وكان شبيبة القبائل أقرب للتقدم.

الترجي كاد يسجل أولا في الدقيقة الـ22 حين سدد صابر بوجرين كرة قوية، لكن تصدى لها عبد الرحمن مجادل حارس شبيبة القبائل.

شبيبة القبائل رد في الدقيقة الـ32 بهدف أول لكن أٌلغي الهدف بداع التسلل. كوسيلا بواليا انفرد وسجل الهدف، لكن الحكم ألغاه بداع التسلل.

وسدد محمد علي بن رمضان كرة قوية في الدقيقة الـ40، لكن مجادل تصدى لها مجددا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استراحة طويلة

وكانت استراحة ما بين الشوطين أطول من الطبيعي كثيرا.

نشبت اشتباكات قوية بين جمهور الترجي والأمن في المدرجات، لتتأخر عودة اللاعبين إلى الملعب لمدة 35 دقيقة.

حسب مراسل قنوات بي إن سبورتس، فإن سبب الاشتباكات هو خلفيات بين الجمهور والأمن حدثت في مباراة الترجي الأخير في الدوري أمام النجم الساحلي.

وبعد تدخل الأمن وإخلاء جزء من المدرجات، عاد لاعبو الفريقين أخيرا إلى الملعب وبدأ الشوط الثاني.

الشوط الثاني

ولم تكن عودة لاعبي شبيبة القبائل إلى الملعب بعد هذا التأخر بنفس قوة الشوط الأول.

الترجي تقدم سريعا في الدقيقة الـ49 بعد كرة طويلة إلى محمد علي بن رمضان، والذي راوغ ببراعة وسدد بيسراه في المرمى مسجلا الأول.

دينيس لافاني مدرب شبيبة القبائل تدخل في الدقيقة الـ60 ودفع بـ نوفل ولد هامو، وأدم رجم بدلا من سفيان ياسين جنينة، وسليم بوخنشوش.

الترجي هنا كاد يسجل الثاني بعدما انفرد بن حمودة وسدد، لكن مرة أخرى يتألق حارس شبيبة القبائل.

ورد نبيل معلول في الدقيقة الـ68 بدخول مالك مهري، ورائد فداء في صفوف الترجي بدلا من صابر بوجرين، ومعتز زاديم.

في نفس الدقيقة شارك رضوان زردوم بدلا من رضا بومشرة في صفوف شبيبة القبائل.

وكانت آخر تبديلات الترجي في الدقيقة الـ77 بدخول أنيس بدري، ومحمد بن علي بدلا من أمين بن حميدة، ومحمد علي بن رمضان.أمين

أما آخر تبديلات شبيبة القبائل فكانت بالدقيقة الـ83 بدخول محمد جمرود بدلا من مصطفى أليلي.

المباراة تشتعل

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة بعدما سجل شبيبة القبائل هدف التعادل.

دادي مواكي راوغ وسدد في الدقيقة الـ84 بروعة لكن الحارس معز بن شريفية تصدى لها لترتد إلى أدم راديم الذي يتابعها في المرمى مسجلا التعادل.

حكم المباراة احتسب 6 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، والوقت الضائع شهد خطورة جزائرية كذلك.

مخالفة خطرة في الدقيقة الـ95 نفذها سفيان ياسين وخرج معز بن شريفية ليبعدها بصعوبة قبل متابعة لاعبي شبيبة القبائل، لينتهي اللقاء بالتعادل وتأهل الترجي.

بذلك، تأهل الترجي إلى نصف النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، وليضرب موعدا مع الأهلي في نصف النهائي.

وسيكون لقاء الذهاب بين الترجي والأهلي في رادس أحد يومي 12 أو 13 مايو، ثم العودة في القاهرة أحد يومي 19 أو 20 مايو.