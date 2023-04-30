معلول: استطعنا الخروج بالنتيجة المطلوبة أمام الرجاء.. والأهلي يتحسن بعد المجموعات

وجه علي معلول التهنئة إلى جمهور الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وقال معلول عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "مستوى الأهلي لم يكن مثلما نريد في الشوط الأول ولكن استطعنا الخروج بالنتيجة المطلوبة".

وأضاف "استطعنا امتصاص حماس جمهور الرجاء والخروج من المباراة بالنتيجة المطلوبة والتأهل لنصف نهائي إفريقيا".

وأكمل "ألعب مع الأهلي منذ 7 سنوات ودائما ما يكون التأهل من المجموعات بصعوبة مع ضغط المباريات والمنافسة في أكثر من بطولة ولكن بعد ذلك يتحسن مستوى الفريق في الأدوار المتقدمة".

وأتم تصريحاته "إن شاء الله تستمر انتصارات الأهلي وأن نؤدي بمستوى مميز حتى نصل إلى النهائي".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 أمام الرجاء المغربي.

وتعادل الأهلي مع الرجاء المغربي سلبيا في مباراة العودة بين الفريقين التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. لتنتهي المواجهة بتفوق الأحمر بثنائية دون رد والتي فاز بها في القاهرة برأس محمد عبد المنعم وقدم حمدي فتحي.