تأخر بداية الشوط الثاني لمباراة الترجي وشبيبة القبائل بسبب مناوشات بين الجماهير والأمن

تأخرت بداية الشوط الثاني لمباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري بسبب مواجهات بين جماهير الترجي والأمن.

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الترجي في استاد رادس "حمادي العقربي" في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية فأن الجماهير ألقت شماريخ على أرضية الملعب لتردّ الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكان من المفترض أن يبدأ الشوط الثاني في الحادية عشر مساءً لكن تأخر لما يقارب 35 دقيقة بسبب المناوشات بين الطرفين.

وأطلقت عناصر الشرطة غاز مسيل للدموع صوب جماهير المدرج الشمالي في استاد رادس.

وعمّت حالة من الفوضى بالمدرجات، وتدخّلت وحدات الحماية لإطفاء النيران التي اشتعلت بجانب المنعرج الجنوبي لملعب رادس بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.

ورغم ذلك استمرت المناوشات بين الطرفين لتتأخر بداية الشوط الثاني.

وعقب هدوء الأوضاع في المدرجات عاد لاعبو الفريقين للإحماء من أجل استكمال المباراة التي تأخرت ما يقارب نصف ساعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان الترجي فاز ذهابا في الجزائر بهدف دون رد.

الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

يذكر أن لقاء نصف النهائي الأول لدوري أبطال إفريقيا تحدد بين الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.