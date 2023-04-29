انتهت طريق الأهلي – الترجي (1)-(1) شبيبة القبائل.. تأهل الفريق التونسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي أمام شبيبة القبائل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل وتأهل الترجي إلى نصف النهائي

ق. 84 جوووول أوووول لشبيبة القبائل. دادي مواكي راوغ وسدد بروعة لكن الحارس تصدى لها لترتد إلى أدم راديم الذي يتابعها في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 62 بن حمودة ينفرد ويسدد لكن الحارس يتصدى.

ق. 49 جوووول أوووول للترجي بعد طولية وصلت إلى محمد علي بن رمضان الذي راوغ ببراعة وسدد بيسراه في المرمى.

بداية الشوط الثاني بعد تأخر دام لـ 35 دقيقة

-تأخر انطلاق الشوط الثاني بعد مواجهات قوية بين جمهور الترجي والأمن في المدرجات

نهاية الشوط الأول

ق. 40 تصويبة قوية من محمد علي بن رمضان يتصدى لها الحارس.

ق. 32 جووول لا. كوسيلا بواليا ينفرد ويسجل الأول لـ شبيبة القبائل لكن الحكم يلغي الهدف للتسلل.

ق. 22 أوووه تصويبة قوية من صابر بوجرين وعبد الرحمن مجادل حارس شبيبة القبائل يتصدى لها ببراعة إلى ركنية.

بداية المباراة