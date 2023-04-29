استراحة أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 29 أبريل 2023 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: ركلة جزاء بعد العودة للفيديو على ديانج بعد تدخل مع يسري بوزوق
ق 43: إنذار لـ للرجاء
ق 40: رأسية من المكعازي تمر أعلى العارضة
ق 39: المخالفة تنفذ وتخرج إلى ركنية وسقوط معلول مصابا
ق 38: إنذار لكهربا ومحمد زريدة
ق 37: خطأ في مكان خطير
ق 35: محاولات حمراء
ق 27: الشناوي تصدى أمام يسري
ق 23: تسديدة لكهربا من منتصف الملعب
ق 17: كهربا يطالب بركلة جزاء
ق 6: فرصة خطيرة للرجاء
ق 5: ضغط قوي لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة
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