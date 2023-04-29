تشكيل الرجاء - في الدفاع والوسط والهجوم.. 4 تبديلات من منذر الكبير أمام الأهلي

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

إحماء لاعبي الرجاء قبل لقاء الأهلي

أجرى منذر الكبير المدير الفني للرجاء المغربي عدة تبديلات في تشكيل فريقه الأساسي أمام الأهلي عن مباراة الذهاب بينهما.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويشارك عبد الإله مدكور وإسماعيل المقدم بدلا من محمد الناهيري وجمال حركاس في الدفاع.

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ومحمد المعكازي يشارك في خط الوسط بدلا من وليد الصبار.

كذلك يلعب نوفل الزهروني في الهجوم بجانب حمزة خابا بدلا من زكريا الهبطي.

وجاء تشكيل الرجاء كالآتي:

المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: إسماعيل المقدم - مروان هدهودي - محمود بنتايك - عبد الإله مدكور

الوسط: روجير أوهولو - محمد زريدة - محمد المكعازي - يسري بوزوق

الهجوم: نوفل الزهروني - حمزة خابا

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بثنائية دون رد سجلها محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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