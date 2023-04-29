تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء

السبت، 29 أبريل 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحييون الجماهير بعد الفوز على الرجاء

عاد حمدي فتحي لتشكيل الأهلي الأساسي في دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويشارك حمدي فتحي في تشكيل الأهلي الأساسي بدلا من عمرو السولية الذي بدأ مباراة الذهاب في القاهرة، والذي يغيب عن الإياب بسبب الإصابة.

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كذلك يشارك ياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلا من محمود متولي.

ويستمر محمود عبد المنعم "كهربا" في قيادة هجوم الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – مراون عطية – حمدي فتحي

الهجوم: بيرسي تاو – كهربا – حسين الشحات

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بثنائية دون رد سجلها محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

الأهلي الرجاء المغربي دوري أبطال إفريقيا
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