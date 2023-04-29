مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة

السبت، 29 أبريل 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

باتشيكو

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المجموعة بالكامل جاهزة لمواجهة الإياب أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، مشددا على أن الفريق جاهز تماما لتلك المباراة الهامة، ولديه رغبة في الانتصار بجنوب إفريقيا والعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل خاصة بعد التعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وتعادل بيراميدز في مباراة الذهاب أمام الفريق الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي على أن المباراة أمام مارومو جالانتس ستكون غاية في القوة والصعوبة خاصة وأن الفريقين لعبا قبل أسبوع واحد بالقاهرة وأصبحا يعلمان بعضهما جيدا وكل فريق يعرف الآخر، وهو ما يجعل المواجهة صعبة.

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وأضاف باتشيكو أن بالفعل الفريق المنافس قوي ويمتلك لاعبين أقوياء كما أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره ولكن في النهاية بيراميدز حضر هنا من أجل هدف واحد وهو الفوز والعودة ببطاقة العبور لنصف النهائي.

وأكد باتشيكو أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من غيابات كثيرة مؤثرة بسبب الإصابات المتتالية والإجهاد مع لعب عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات، ولكن حاليا الكل هدفه واحد وهو الفوز على الفريق الجنوب أفريقي وتأكيد العبور للمرة الثالثة إلى نصف النهائي، خاصة وأن بيراميدز هدفه حصد البطولة.

وتقام المباراة غدا الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

بيراميدز باتشيكو الكونفدرالية
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