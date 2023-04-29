نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال بالقوة الضاربة أمام أوراوا

دفع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لـ الهلال السعودي بالقوة الضاربة لفريقه خلال مواجهة أوراوا ريدز دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في السادس من مايو المقبل في الإياب باليابان.

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد

الوسط: سالم الدوسري - سلمان الفرج – محمد كنو – ميشايل ديلجادو

الهجوم: موسى ماريجا – أوديون إيجالو

ويجلس على مقاعد البدلاء: حبيب الوطيان – أحمد الجبيع – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري – عبد الله عطيف – مصعب الجوير – صالح الشهري – عبد الله الحمدان.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.