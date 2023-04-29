برايتون يسحق ولفرهامبتون بسداسية.. وفوز قاتل لـ برينتفورد

فاز برايتون على ولفرهامبتون بسداسية دون رد في مباراة من جانب واحد ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 37 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

تقدم برايتون في الدقيقة السادسة بهدف سجله دينيس أونداف، ثم أضاف باسكال جروس الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وسجل جروس الهدف الثاني له والثالث لبرايتون في الدقيقة 26، قبل أن يسجل داني ويلبيك هدف برايتون الرابع في الدقيقة 39.

وينتهي الشوط الأول بتقدم برايتون برباعية دون رد.

في الشوط الثاني أضاف داني ويلبيك هدفه الثاني والخامس لبرايتون في الدقيقة 48، وأكمل دينيس أونداف سداسية برايتون في الدقيقة 66.

وأصبح جوليو إنسيسو لاعب برايتون أصغر لاعب من أمريكا الجنوبية يصنع هدفين في الدوري الإنجليزي بعمر 19 عاما و96 يوما.

فوز قاتل لبرينتفورد

وحول برينتفورد تأخره أمام نوتينجهام فورست بهدف إلى فوز بهدفين في الوقت بدل الضائع.

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 50 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد نوتينجهام فورست عند النقطة 30 في المركز الـ17، ويشتعل صراع البقاء والهبوط بين كل من ليستر سيتي وإيفرتون وساوثامبتون، ومعهم نوتينجهام.

تقدم نوتينجهام في الدقيقة 45 عن طريق المدافع دانيلو، قبل أن يتعادل إيفان توني في الدقيقة 82 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة من خلف الحائط البشري ولم يستطع كيلور نافاس التصدي لها.

ثم سجل دا سيلفا هدف فوز برينتفورد في الدقيقة 94 بتسديدة رائعة ذهبت على يسار نافاس.

ليتنهي اللقاء بفوز برينتفورد بهدفين لهدف.