التشكيل – مروان يقود المصري والشامي أساسي مع الإسماعيلي

يقود مروان حمدي هجوم المصري، فيما يتواجد محمد الشامي على رأس تشكيل الإسماعيلي.

أعلن حسام حسن وحمزة الجمل مدربا المصري والإسماعيلي، تشكيلا فريقيهما للمواجهة بعد قليل في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

تشكيل المصري شهد البدء بـ مروان حمدي كمهاجم صريح، فيما يبدأ رجب عمران بجانب إلياس الجلاسي تحت المهاجم.

ويتواجد أحمد عماد كظهير أيمن بعد غيابه المباراة الماضية بسبب الإيقاف، فيما يلعب عمرو موسى بجانب إيزي إيميكا، وإسلام عطية في وسط الملعب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد عماد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – حسين السيد.

الوسط: عمرو موسى – إيزي إيميكا - إسلام عطية.

أمامهما: رجب عمران – إلياس الجلاسي.

الهجوم: مروان حمدي.

على الجهة الأخرى، يقود فراس شواط هجوم الإسماعيلي، فيما يبدأ سيرجي أكا بجانب محمد حسن في وسط الملعب.

ويتواجد عصام صبحي كظهير أيمن، فيما يبدأ محمد هاشم بجانب باهر المحمدي كقلبي دفاع.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد كوكو.

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن.

أمامهما: عبد الرحمن مجدي – كريم الديب – محمد الشامي.

الهجوم: فراس شواط.