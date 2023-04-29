لمواجهة الوداد.. صنداونز يكرر فوزه على بلوزداد ويبلغ نصف نهائي الأبطال

تأهل ماميلودي صنداونز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تكرار الفوز على شباب بلوزداد.

وفاز ماميلودي صنداونز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صنداونز فاز في مجموع المباراتين بنتيجة 6-2 بعدما كان قد فاز في الجزائر ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبذلك، يلعب ماميلودي صنداونز مع الوداد البيضاوي في نصف النهائي الأول من البطولة، فيما سيكون النصف النهائي الآخر بين المتأهل من الأهلي مع الرجاء البيضاوي، والترجي مع شبيبة القبائل.

ذهاب نصف النهائي سيكون في المغرب أحد يومي 12 أو 13 مايو المقبل، فيما سيكون الإياب أحد يومي 19 أو 20 مايو في جنوب إفريقيا.

أحداث المباراة

شباب بلوزداد بدأ المباراة بقوة للثأر إلى كرامتهم بعد الخسارة ذهابا على أرضهم، فتقدموا مبكرا بالدقيقة الـ24 عن طريق سفيان بوشار ومن تمريرة يوسف أمين اللوافي.

صنداونز دخل المباراة سريعا، وأدرك التعادل في الدقيقة الـ45 عن طريق ثيمبا زواني من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

نبيل الكوكي بدأ الشوط الثاني بتبديلين في صفوف شباب بلوزداد، فدفع بـ عبد المؤمن شيخي، وأيمن بوقرة بدلا من يوسف اللوافي، وأحمد آيت عبد السلام.

صنداونز بدوره بدأ الشوط الثاني كما أنهى الأول، فأدرك التقدم سريعا في الدقيقة الـ49. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ثابيلو مورينا برأسية في الشباك الخالية.

نبيل الكوكي تدخل مجددا في الدقيقة الـ62 ودفع بـ علي ريجبا، ومحمد إسلام بلخير بدلا من أنايو إيوالا، وليونيل وامبا.

رولاني ماكويني رد في الدقيقة الـ68 بدخول سفيليل مخوليس بدلا من سيفو مبولي.

ثم شارك جاستون سيرينو، وبونجاني زونجي في الدقيقة الـ77 بدلا من بيتر شالويلي، وتوبوهو موكوينا.

آخر تبديلات شباب بلوزداد جاءت في الدقيقة الـ83 بدخول إسحاق بوصوف بدلا من أكرم بوراس.

فيما كانت آخر تبديلات صنداونز في الدقيقة الـ84 بدخول روشين دي ريك بدلا من نيو مايما.

ونشب شجار بين لاعبي الفريقين في الدقيقة الـ88 ليشهر عبد العزيز محمد بو بطاقتين صفراوتين لـ شعيب قداد من الوداد، وسفيليل مخوليس من صنداونز، ولينتهي اللقاء بفوز ماميلودي صنداونز، وتأهل الفريق إلى نصف النهائي لمواجهة الوداد.

ذهاب نصف النهائي سيكون في المغرب أحد يومي 12 أو 13 مايو المقبل، فيما سيكون الإياب أحد يومي 19 أو 20 مايو في جنوب إفريقيا.