سلة – مدرب مصر لـ في الجول: مجموعتنا متوازنة في كأس العالم.. وهذا الخصم الأصعب

يرى الكندي روي رانا مدرب منتخب مصر لكرة السلة أن قرعة كأس العالم أسفرت عن قرعة متوازنة للفراعنة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وقال رانا في لـ FilGoal.com: "مجموعتنا في كأس العالم متوازنة. منتخب ليتوانيا هو الخصم الأصعب والأكثر خبرة. لدينا فرص في المنافسة مع المكسيك ومونتينيجرو"

في المقابل قال المدرب الكندي عبر المركز الإعلامي لاتحاد كرة السلة: "إنه لشرف كبير أن نتواجد من جديد وسط أفضل منتخبات العالم".

وأضاف “طريقنا دائمًا مليء بالتحديات ولكننا سنكون مستعدين لمنافسة 3 منتخبات من أصحاب المستويات العالية من أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأضاف "سنكون مستعدون للقتال دوما في كل خطوة للمنتخب المصري في منافسات كأس العالم".

كل ما تريد معرفته عن مجموعة منتخب مصر

وتقام منافسات كأس العالم في أغسطس المقبل بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وكان منتخب مصر لرجال السلة قد حسم تأهله إلى منافسات كأس العالم رفقة جنوب السودان.

وحسم منتخب مصر لرجال السلة تأهله إلى كأس العالم منذ الجولة الأولى في المرحلة الختامية بعد الفوز على تونس 71-67.