سلة – مدرب مصر لـ في الجول: مجموعتنا متوازنة في كأس العالم.. وهذا الخصم الأصعب

السبت، 29 أبريل 2023 - 17:05

كتب : هاني العوضي

روي رانا - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

يرى الكندي روي رانا مدرب منتخب مصر لكرة السلة أن قرعة كأس العالم أسفرت عن قرعة متوازنة للفراعنة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وقال رانا في لـ FilGoal.com: "مجموعتنا في كأس العالم متوازنة. منتخب ليتوانيا هو الخصم الأصعب والأكثر خبرة. لدينا فرص في المنافسة مع المكسيك ومونتينيجرو"

أخبار متعلقة:
كرة سلة – بطل أوروبا.. تعرف على منافسي مصر في كأس العالم من أجل سفر الفريق للإمارات من عدمه.. خطاب جديد من الزمالك لاتحاد الكرة بسبب ثلاثي الأهلي الأولى بعد عودته من الإصابة.. تريزيجيه يصنع هدفا أمام كونيا سبور اتحاد السلة يكشف لـ في الجول كيفية إعداد منتخب مصر لكأس العالم

في المقابل قال المدرب الكندي عبر المركز الإعلامي لاتحاد كرة السلة: "إنه لشرف كبير أن نتواجد من جديد وسط أفضل منتخبات العالم".

وأضاف “طريقنا دائمًا مليء بالتحديات ولكننا سنكون مستعدين لمنافسة 3 منتخبات من أصحاب المستويات العالية من أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأضاف "سنكون مستعدون للقتال دوما في كل خطوة للمنتخب المصري في منافسات كأس العالم".

كل ما تريد معرفته عن مجموعة منتخب مصر

وتقام منافسات كأس العالم في أغسطس المقبل بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وكان منتخب مصر لرجال السلة قد حسم تأهله إلى منافسات كأس العالم رفقة جنوب السودان.

وحسم منتخب مصر لرجال السلة تأهله إلى كأس العالم منذ الجولة الأولى في المرحلة الختامية بعد الفوز على تونس 71-67.

منتخب مصر لكرة السلة روي رانا كأس العالم لكرة السلة
نرشح لكم
كرة يد - لاستمرار الهيمنة.. منتخب الدنمارك يجدد عقد مدربه لسبع سنوات أخرى اتحاد السلة: تلقينا رفضا بشأن تجنيس لاعب للمنتخب.. ومعسكران قبل كأس العالم تنس - فوز تاريخي.. ميار شريف تقصي المصنفة الخامسة وتتأهل لثمن نهائي بطولة مدريد الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (72) (70) سيتي أويلرز.. فوز مثير كرة سلة – بطل أوروبا.. تعرف على منافسي مصر في كأس العالم اتحاد السلة يكشف لـ في الجول كيفية إعداد منتخب مصر لكأس العالم كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم
أخر الأخبار
كرة يد - لاستمرار الهيمنة.. منتخب الدنمارك يجدد عقد مدربه لسبع سنوات أخرى 33 دقيقة | كرة يد
مدافع الهلال السعودي: قادرون على العودة بلقب دوري أبطال آسيا من اليابان 45 دقيقة | آسيا
في إطار مكافحة التسنين.. كاف يستبعد جنوب السودان من أمم إفريقيا للناشئين ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - انتظام فتوح وعمرو السيسي.. وهيريرا يبدأ مهام عمله ساعة | الكرة المصرية
هل يدعي دي ماريا الإصابة؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فابينيو: ليفربول يقدم حاليا أفضل مستوياته هذا الموسم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
توجاي: الأهلي فريق كبير بالطبع ولكن نحن الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد التعادل في ذهاب نهائي أبطال آسيا.. مدرب الهلال: سنقاتل حتى الرمق الأخير 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 انتهت أبطال إفريقيا - الرجاء (0)-(0) الأهلي.. الأحمر يتأهل