كرة سلة – بطل أوروبا.. تعرف على منافسي مصر في كأس العالم

سيلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات كأس العالم لكرة السلة 2023.

وتقام منافسات كأس العالم في أغسطس المقبل بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأسفرت قرعة منافسات كأس العالم لكرة عن تواجد مصر في مجموعة متوازنة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

كل ما تريد معرفته عن مجموعة منتخب مصر

منتخب مصر

يشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه.

ويظهر المنتخب المصري في كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى منذ عام 2014.

ويحمل منتخب مصر بقب كأس أمم إفريقيا لكرة السلة 5 مرات.

منتخب مصر لرجال السلة قد حسم تأهله إلى منافسات كأس العالم رفقة جنوب السودان.

وحسم منتخب مصر لرجال السلة تأهله إلى كأس العالم منذ الجولة الأولى في المرحلة الختامية بعد الفوز على تونس 71-67.

منتخب ليتوانيا

شارك منتخب ليتوانيا في 6 نسخ من أصل 7 في كأس العالم لكرة السلة منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1990 وغاب فقط عن نسخة 2002.

وحصد منتخب ليتوانيا على المركز الثالث في نسخة عام 2010 والمركز الرابع في عام 2014.

وحصل منتخب ليتوانيا على لقب بطولة أوروبا لكرة اسللة 3 مرات آخرها في عام 2003.

المكسيك

تشارك المكسيك للمرة السادسة في منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وحصل منتخب المكسيك على لقب أمريكا لكرة السلة عام 2013.

كما حصد منتخب المكسيك الميدالية البرونزية في أولمبياد عام 1936.

مونتينجرو

يظهر منتخب مونتينيجرو للمرة الثانية في منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وشهدت النسخة الماضية الظهور الأول لمنتخب المكسيك في كأس العالم وحصد المركز 25.

وتستضيف مدينة مانيلا الفلبينية مباريات المجموعة الرابعة.

وتم تقسيم 32 منتخبا على 8 مجموعات، إذ تتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الثمانية لدور الـ 16.

فيما تلعب باقي المنتخبات على المراكز الترتيبية من المركز 17 حتى المركز 32.

المنتخبات الـ 16 التي حجزت مقاعدها في ثمن النهائي يتم تقسيمها إلى 4 مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي يٌلعب بنظام خروج المغلوب.

وأقيمت قرعة البطولة اليوم السبت 29 أبريل في دولة الفلبين.

وجاءت مجموعات كاس العالم لكرة السلة 2023 كالتالي:

المجموعة الأولى

أنجولا

جمهورية الدومنيكان

الفلبين

إيطاليا

المجموعة الثانية

جنوب السودان

صربيا

الصين

بورتريكو

المجموعة الثالثة

أمريكا

الأردن

اليونان

نيوزيلاندا

المجموعة الرابعة

مصر

المكسيك

مونتينيجرو

ليتوانيا

المجموعة الخامسة

ألمانيا

فنلندا

أستراليا

اليابان

المجموعة السادسة

سلوفينيا

الرأس الأخضر

جورجيا

فنزويلا

المجموعة السابعة

إيران

إسبانيا

كوت ديفوار

البرازيل

المجموعة الثامنة

كندا

لاتفيا

لبنان

فرنسا