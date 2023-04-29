الأولى بعد عودته من الإصابة.. تريزيجيه يصنع هدفا أمام كونيا سبور
السبت، 29 أبريل 2023 - 16:57
كتب : FilGoal
بعد عودته من الإصابة صنع محمود حسن "تريزيجيه" هدفا لفريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور في الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويواجه طرابزون سبور منافسه كونيا سبور في ملعب أتاتورك كونيا في الجولة 32 من الدوري التركي.
وفي الدقيقة 12 ومن ركلة ركنية تسلم تريزيجيه الكرة وسددها بيسراه ولكنها ذهبت صوت ماريك هامشيك الذي حولها مباشرة في الشباك.
وتعد هذه هي أول صناعة ومساهمة تهديفية لتريزيجيه مع طرابزون منذ عودته من الإصابة.
وكانت آخر مساهمة تهديفية للاعب منتخب مصر جاءت في الأول من شهر فبراير الماضي بتسجيله لهدف ضد أنطاليا سبور.
وخلال الموسم الجاري وباحتساب مباراة اليوم سجل تريزيجيه تسعة أهداف وصنع سبعة في 37 مباراة شارك فيهم.
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