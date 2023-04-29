سترلينج: لدينا إمكانيات جيدة.. إن كان هناك شخص يستطيع التحكم فيها فسنكون على قدر التحدي

السبت، 29 أبريل 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي تشيلسي بهدف سترلينج

يشعر رحيم سترلينج لاعب تشيلسي بخيبة أمل جراء النتائج السلبية التي يحققها ناديه مباراة تلو الأخرى لكنه أكد امتلاك فريقه للاعبين بإمكانيات جيدة.

وتحدث سترلينج لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية قائلا: "نشعر بخيبة أمل عندما نخرج من الملعب".

وأضاف "عندما ننتهي من إحدى المباريات نجلس في غرفة خلع الملابس وننظر إلى الفضاء لأنك لا تستطيع فهم ما حدث للتو، من الصعب القيام بذلك ونحاول البحث عن حل إيجابي".

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وأكمل "ستكون هناك محادثات وكل اللاعبين يحاولون التصالح مع ما حدث في الـ10 دقائق الأخيرة من المباراة وهذا ليس سهلا".

وتابع اللاعب الإنجليزي تصريحاته "نحن بحاجة للنظر في الاتجاه الصحيح والتطلع للمدرب الجديد لبناء المستقبل".

وأردف سترلينج "لقد استمتعت بوقتي في فريقي السابق وفزت بالكثير من الألقاب لكنني أحب التحدي وهذا هو التحدي الذي اشتركت فيه، سيكون المذاق أفضل الفوز بالبطولات بعد ما مررنا به هنا مما لو كنا ننتصر أسبوعيا".

وأتم "القدرات والإمكانيات في غرفة خلع الملابس لا يمكن إنكارها وإن كان لدينا شخص يمكنه التحكم في ذلك فنحن أكثر من قادرين على خوض التحدي كل عام".

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول الترتيب بـ39 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع بفارق 21 نقطة كاملة.

تشيلسي سترلينج
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