تقرير مغربي: نجم الرجاء جاهز لمواجهة الأهلي

استعاد الجهاز الفني لنادي الرجاء المغربي أحد أوراقه الرابحة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في ملعب مركب محمد الخامس غدا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتصر الأهلي ذهابا في استاد القاهرة بنتيجة 2-0.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي بات محمد المكعازي لاعب وسط الرجاء جاهزا لخوض مواجهة الإياب أمام الأهلي.

وأوضحت التقارير أن المكعازي تعافى من الإصابة بسكر في مرفق يده اليمنى وبات جاهزا لخوض المباراة المرتقبة.

وأشارت التقارير إلى أن منذر الكبير مدرب الرجاء سيعتمد على الثلاثي، محمد زريدة ومحمد المكعازي والتوجولي روجي أوهولو.

وغاب المكعازي عن مباراة الذهاب التي خسرها الرجاء بهدفين دون رد على استاد القاهرة.

صاحب الـ 28 عاما شارك خلال 19 مباراة بمنافسات الموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.

وسوف يلتقي الفائز من تلك مباراة الأهلي والرجاء مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.