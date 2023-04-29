أزمة جديدة خارج الملعب.. بعض لاعبي تشيلسي يرغبون في الرحيل بسبب مشكلة العقود

يفكر بعض لاعبي تشيلسي في الرحيل عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل احتمالية خفض عقودهم بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم السبت أن العديد من اللاعبين سيتم تخفيض عقودهم بنسبة 30% بعد عدم المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

في المقابل فإن بعض اللاعبين الآخرين الذين وقعوا عقودهم قبل قدوم المالك الجديد لتشيلسي تود بويلهي، لن يتم تخفيض عقودهم وبناء عليه فقد حدثت أزمة.

وقال مصدر من تشيلسي للشبكة الأمريكية: "الموقف صعب للغاية وبالكاد يساعد في الانسجام بين المجموعة، فبعض اللاعبين سيدفعون ثمن النتائج السيئة ماليا والبعض الآخر لن يدفع".

ومن بين اللاعبين الذين لن تتم تخفيض عقودهم لأنهم وقعوا عليها وقت المالك القديم رومان أبراموفيتش هما رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي.

في الوقت ذاته أوضح التقرير أن بعض اللاعبين المنضمين حديثا للفريق بدأوا يشعرون بالندم للتوقيع على عقود طويلة الأمد مع شعورهم بأن الحياة داخل تشيلسي ليست جيدة كما يبدو.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول الترتيب بـ39 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع بفارق 21 نقطة كاملة.