ذا أثليتك: بيرنلي ينافس برايتون على ضم ميلنر

السبت، 29 أبريل 2023 - 12:01

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر × ليفربول - تشيلسي

دخل بيرنلي في صراع مع برايتون على ضم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول المخضرم بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميلنر مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن برايتون يستعد للتعاقد مع ميلنر هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

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وأوضحت التقارير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرغب في استمرار اللاعب لكن إدارة الريدز لم تقم بأي خطوة نحو تجديد عقد ميلنر.

وأشارت إلى بيرنلي العائد للدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل يرغب أيضا في التعاقد مع ميلنر لكن برايتون يملك الأفضلية في سباق ضم صاحب الـ37 عاما.

ميلنر هو لاعب سابق لسيتي أيضا، وبالتالي كان زميلا سابقا لكومباني في ملعب الاتحاد.

ويحتل برايتون المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو الأقل لعبا من حيث عدد المباريات حتى الآن، وبالتالي يملك فرصة حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، ولذلك تحديدا يحتاج لخبرة ميلنر.

ميلنر البالغ من العمر 37 عاما انضم لصفوف ليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي.

ومع ليفربول لعب 321 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة.

ويحتل ميلنر المركز الراعب في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 608 مباراة، خلف فرانك لامبارد وريان جيجز وجاريث باري.

ميلنر ليفربول برايتون
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