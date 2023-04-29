محاضرة أخيرة من كولر قبل مواجهة الرجاء.. ومران بدني خفيف

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية أخيرة على لاعبي فريقه قبل مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا خاصا لتدريب اللاعبين من خلال مران بدني خفيف صباح اليوم في فندق الإقامة قبل التوجه لملعب المباراة.

وستنطلق حافلة الأهلي صوب الملعب في الثامنة إلا ربع مساء.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة عقب المباراة استعدادا للسفر إلى الإمارات لملاقاة الزمالك الجمعة المقبلة في السوبر المصري.

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.