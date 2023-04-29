محاضرة أخيرة من كولر قبل مواجهة الرجاء.. ومران بدني خفيف

السبت، 29 أبريل 2023 - 11:56

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية أخيرة على لاعبي فريقه قبل مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا خاصا لتدريب اللاعبين من خلال مران بدني خفيف صباح اليوم في فندق الإقامة قبل التوجه لملعب المباراة.

وستنطلق حافلة الأهلي صوب الملعب في الثامنة إلا ربع مساء.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة عقب المباراة استعدادا للسفر إلى الإمارات لملاقاة الزمالك الجمعة المقبلة في السوبر المصري.

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - يوسف المطيع.. من الاعتزال إلى بطل الوداد تقرير مغربي: الحافيظي يعود لتشكيل الرجاء الأساسي أمام الأهلي بعد الفوز على سيمبا بصعوبة.. لاعب الوداد: لم يعد هناك فريق سهل في إفريقيا مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وريال مدريد وبرشلونة دوري أبطال إفريقيا - المطيع يقود الوداد لتخطي سيمبا لنصف النهائي بركلات الترجيح مران الأهلي - اجتماع بين كولر واللاعبين في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء بلا راحة.. بيراميدز يتدرب فور الوصول استعدادا لمواجهة مارومو جالانتس خبر في الجول - الثاني.. منتخب نيجيريا يستدعي لاعب ديروط تحضيرا لكأس العالم للشباب
أخر الأخبار
أزمة جديدة خارج الملعب.. بعض لاعبي تشيلسي يرغبون في الرحيل بسبب مشكلة العقود 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد العويس وصمام الأمان 8 دقيقة | السعودية
دوري أبطال إفريقيا - يوسف المطيع.. من الاعتزال إلى بطل الوداد 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: بيرنلي ينافس برايتون على ضم ميلنر 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محاضرة أخيرة من كولر قبل مواجهة الرجاء.. ومران بدني خفيف ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: الحافيظي يعود لتشكيل الرجاء الأساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم ساعة | المحترفون
بعد الفوز على سيمبا بصعوبة.. لاعب الوداد: لم يعد هناك فريق سهل في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 مؤتمر الكبيّر: الأهلي خسر من المصري 3-0.. المهمة صعبة وليست مستحيلة