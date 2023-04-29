بعد الفوز على سيمبا بصعوبة.. لاعب الوداد: لم يعد هناك فريق سهل في إفريقيا

قال يحيى جبران لاعب الوداد إنه لم يعد هناك أي فريق سهل في إفريقيا وذلك بعد تأهل فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال.

يحيى جبران النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

وفاز الوداد على سيمبا في مركب محمد الخامس بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله في مجموع المباراتين.

وقال جبران لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "لم يعد هناك فريق سهل في إفريقيا".

وواصل "الآن نركز على مبارياتنا في الدوري والمواجهة الحاسمة أمام الجيش الملكي".

ويتصدر الجيش الملكي الترتيب بـ50 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الوداد بعد خوض كل منهما لـ23 مباراة.

ويقام الدوري المغربي بمشاركة 16 فريقا من 30 جولة.

وينتظر الوداد ملاقاة الفائز من ماميلودي صنداونز وشباب بلوزداد في نصف نهائي إفريقيا.

وكان صنداونز فاز في لقاء الذهاب في الجزائر بأربعة أهداف لهدف.