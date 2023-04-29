دوري أبطال إفريقيا - المطيع يقود الوداد لتخطي سيمبا لنصف النهائي بركلات الترجيح

السبت، 29 أبريل 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

بولي سامبو

تأهل الوداد المغربي حامل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 1-1.

وخسر الوداد ذهابا بهدف دون رد، واستطاع أن يُعدل النتيجة في الإياب، ثم حسم تأهله بركلات الترجيح.

وينتظر الوداد الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، علما بأن بطل جنوب إفريقيا فاز خارج أرضه بنتيجة 4-1.

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ووصل الوداد إلى نصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخه والخامسة على التوالي.

وغاب الوداد منذ إقامة البطولة بشكلها الجديد (2017) عن المربع الذهبي في نسخة 2018 فقط.

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وسجل السنغالي بولي سامبو هدف تقدم الوداد برأسية في شباك سيمبا في الدقيقة 24 مستفيدا من تخبط دفاع الضيوف.

هدف هو الرابع له في النسخة الحالية من دوري الأبطال في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

وألغت تقنية الفيديو في الدقيقة 52 هدفا للوداد بداعي وجود تسلل.

كما طالب لاعبو الوداد باحتساب ركلة جزاء لكن رفض الحكم احتسابها.

ورغم التغييرات الهجومية للوداد والمحاولات خاصة من الجهة اليمنى عن طريق محمد أوناجم لكن لم ترتق الفرص للخطورة اللازمة لتهديد مرمى سيمبا.

ولأول مرة يلجأ الوداد لركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ موسم 2017 عندما انتصر على صنداونز الجنوب إفريقي وحقق اللقب في النهاية.

وسجل للوداد كل من: يحيى جبران وأيوب العملود وأمين أبو الفتح وحميود عبد الله.

وتألق يوسف المطيع حارس الوداد في التصدي للركلتين الثالثة والخامسة لسيمبا ليكتب تأهل الوداد للمربع الذهبي.

الوداد دوري أبطال إفريقيا سيمبا
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