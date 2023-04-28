مران الأهلي - اجتماع بين كولر واللاعبين في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء

اختتم الأهلي استعداداته للقاء الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل انطلاق فقرات المران.

وقبل المران اجتمع مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك للحديث عن مباراة الغد وتأكيد العديد من الأمور الفنية.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق وأندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في فقرات تدريبية وفنية شهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية المطلوب تنفيذها في لقاء الغد.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة وشهدت تركيزًا وحماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين.

من جانبه قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب: "الجميع في حالة تركيز شديدة، وهناك ثقة كبيرة في شخصية اللاعبين وقدرتهم على خوض المواجهات الصعبة، والأهلي يسعى لتقديم مباراة قوية وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي".

وأشار الغزاوي إلى أن مباراة الغد تجمع بين فريقين عريقين تجمعهما علاقات وطيدة لا تتوقف عند نتيجة مباراة، موجهًا الشكر إلى الأشقاء في المغرب بعد أن حظيت بعثة الأهلي باستقبال حافل ومعاملة طيبة للغاية تعكس الروابط القوية بين الناديين الكبيرين.

وشدد رئيس بعثة الأهلي أن الاتصالات مع مسؤولي نادي الرجاء لم تنقطع منذ وصول البعثة إلى المغرب، وأن خالد فكرني نائب رئيس النادي المغربي، حرص على التواصل المستمر مع البعثة من أجل الاطمئنان على الترتيبات، فضلًا عن تواجد لحسيني عبد الفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء في المطار لاستقبال البعثة، وزيارته مقر الإقامة من أجل تذليل كافة العقبات.

كما حرص رئيس بعثة الأهلي على توجيه الشكر أيضا إلى مسؤولي مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، لما قاموا به من جهود كبيرة خلال استضافة تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي.

واختتم الغزاوي حديثه بالتأكيد على الثقة الكاملة في خروج مباراة الأهلي والرجاء وسط أجواء طيبة تليق بالعلاقات القوية بين الجانبين.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها بتعليق رؤوف خليف.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.