بلا راحة.. بيراميدز يتدرب فور الوصول استعدادا لمواجهة مارومو جالانتس

خاض بيراميدز أول تدريباته في مدينة روستنبرج بجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة مارومو جالانتس في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووصلت بعثة الفريق ظهر اليوم لمقر فندق إقامتها في مدينة روستنبرج بعدما حطت الطائرة الخاصة بمدينة جوهانسبرج، وفضل المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق للمران بملعب فندق الإقامة بدون راحة.

استغرق التدريب قرابة ساعة ونصف، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في السابعة من مساء السبت على استاد رويال بافوكنج الذي تقام عليه المباراة.

واجتمع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة باللاعبين قبل بداية التدريب لتحفيزهم من أجل الفوز.

وينعقد المؤتمر الصحفي في السادسة والنصف مساء السبت، حيث سيتواجد المدرب جايمي باتشيكو ويحضر معه المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في القاهرة.