الدوري الألماني – الصدارة تقترب من بايرن.. دورتموند يتعثر في الدربي المصغر أمام بوخوم

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

تعثر بوروسيا دورتموند في افتتاح الجولة 30 من الدوري الألماني وتعادل مع بوخوم بنتيجة 1-1.

وأصبحت صدارة الأصفر والأسود مهددة حال انتصر بايرن ميونيخ على هيرتا برلين يوم الأحد المقبل.

وتعادل دورتموند في ملعب فونوفيا رورستيديون في مباراة تُعرف بـ "ريفر دربي" الصغير، الخاص بنهر الرور، حيث يعد الدربي الأبرز في المدينة بين دورتموند وشالكة.

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Bellingham im Zweikampf.

وتقدم بوخوم بعد لاعب وسطه المخضرم أنتوني لوسيا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

لكن كريم أديمي سجل هدف التعادل بعد دقيقتين مباشرة.

ورغم سيطرة دورتموند على مجريات اللقاء هجوميا إلا أنهم لم يستطيعوا حصد نقاط اللقاء الثلاث.

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التعادل رفع رصيد دورتموند لـ 61 نقطة وتتبقى له 4 مباريات على النهاية.

ويأتي بايرن ميونيخ ثانيا برصيد 59 نقطة ويكفيه الانتصار على هيرتا برلين من أجل العودة للصدارة مجددا.

بينما ساهمت نقطة التعادل في ابتعاد بوخوم بـ 3 نقاط عن المركز السادس عشر الذي يخوض فريقه ملحق الهبوط مع ثالث ترتيب الدرجة الثانية الألمانية.

بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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