قمة ضد أرسنال وموقعة من هوليوود.. تفاصيل جولة مانشستر يونايتد الصيفية في أمريكا

"الخصوم القدامى في نيويورك". هكذا أعلن مانشستر يونايتد عن مباراة ودية قوية ضد أرسنال ضمن الجولة التحضيرية الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المواجهة ضد أرسنال هي ثالث المباريات المؤكدة في جولة يونايتد الأمريكية حتى الآن، وستكون أولها تاريخا.

وتلعب المباراة يوم 22 يوليو على ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

المباراة الثانية ستكون يوم 25 يوليو في سان دييجو على ملعب سنابدراجون، ضد ريكسهام الصاعد مؤخرا من الدرجة الخامسة إلى الرابعة.

النادي الذي يملكه الممثل الأمريكي رايان رينولدز، أعلن عن هذه المباراة بمقطع ساخر مع سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر.

أما ثالث المباريات فستكون في لاس فيجاس، أمام بوروسيا دورتموند يوم 30 يوليو، على ملعب أليجيانت.

تذاكر مباراة يونايتد ضد ريكسام نفدت بالكامل، أما تذاكر مباراة دورتموند فلا تزال قيد البيع ولكن لم يبقَ منها الكثير بحسب ما أعلنه النادي الإنجليزي، بينما طُرحت تذاكر مباراة أرسنال قبل قليل.

ولا تزال هناك مباراة رابعة محتملة، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.