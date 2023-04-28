خبر في الجول - الثاني.. منتخب نيجيريا يستدعي لاعب ديروط تحضيرا لكأس العالم للشباب

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 20:54

كتب : رضا السنباطي

لوا لاعب ديروط

استدعى منتخب نيجيريا معز لوا لاعب نادي ديروط أحد أندية دوري الدرجة الثانية المصري تحضيرا لمنافسات كأس العالم للشباب.

ويقام كأس العالم للشباب في الأرجنتين من 20 مايو المقبل وحتى الـ11 من شهر يونيو.

وقال عبد الحليم دياب المدير الإداري لنادي ديروط لـ FilGoal.com: "عبد الحميد عادل وكيل "لوا" تواصل معنا بشأن استدعاء اللاعب لمعسكر المنتخب النيجيري استعدادا لكأس العالم بالأرجنتين".

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وتابع "ثم وصل اليوم الخطاب إلى النادي بشكل رسمي وخلال يومين سيتم تحديد موعد سفر اللاعب للانضمام لمعسكر المنتخب النيجيري للشباب".

لوا هو اللاعب الثاني من الأندية المصرية الذي يتم توجيه الدعوة له من جانب منتخب نيجيريا تحضيرا لمنافسات كأس العالم للشباب.

ويحتل نادي ديروط المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الأولى "الصعيد" من دوري الدرجة الثانية

وسبق وأن استدعى منتخب نيجيريا للشباب تشارلز باسي مهاجم غزل المحلة لينضم لقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للشباب 2023.

وانضم النيجيري تشارلز باسي الى فريق غزل المحلة في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.

ويعد تشارلز باسى من المواهب الكروية الصاعدة فهو من مواليد 19 يناير عام 2005 وشارك مع الفريق هذا الموسم في 8 مباريات و سجل خلالهم هدفين.

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجوار كل من إيطاليا والبرازيل والدومينيكان.

كأس العالم للشباب 2023 ديروط
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