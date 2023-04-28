ذا أثليتك: تشيلسي يطالب ماونت بحسم مصيره

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

ميسون ماونت

طلب تشيلسي من صانع ألعابه الدولي الإنجليزي ميسون ماونت تحديد مصيره مع النادي اللندني.

وينتهي تعاقد ماونت مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن تشيلسي عرض على ماونت البقاء والتوقيع على عقد جديد أو المغادرة والرحيل هذا الصيف.

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صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن بايرن يسعى لضم ماونت في الصيف المقبل، وذلك بعدما اقترب اللاعب من عدم تجديد تعاقده مع تشيلسي.

ويرغب ماونت في الاستمرار مع تشيلسي لكنه يريد أن يحصل على راتب متساوي مع رييس جيمس زميله في الفريق.

الأمر الذي يراه تشيلسي صعب تحقيقه في ظل سياسة النادي الجديدة في التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين والتي تستهدف توقيع عقود طويلة للغاية مقابل رواتب أقل.

يأتي هذا الأمر وسط اهتمام من أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بضم اللاعب في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية في الفترة الماضية أن تشيلسي اتخذ قراره بشأن ماونت وقرر الموافقة على بيعه خلال الصيف المقبل، إذ يرفض البلوز التخلي عن خدمات لاعبه الدولي بشكل مجاني.

صاحب الـ24 عاما يلعب ضمن صفوف الفريق الأول لتشيلسي منذ صيف 2019.

وخاض ماونت 195 مباراة مع تشيلسي وسجل 33 هدفا وصنع 37 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي شارك ماونت مع منتخب إنجلترا في 36 مباراة وسجل 5 أهداف وصنغع مثلهم.

تشيلسي ماونت
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