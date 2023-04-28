لن يترك مانشستر يونايتد حتى لأجل المونديال.. تجديد عقد جوهرة الشياطين

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

جارناتشو

أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد تعاقد جناحه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو حتى يونيو 2028.

وقال جارناتشو عقب التجديد: "حين انضممت لهذا النادي المذهل كنت أحلم بالبداية واللعب في أولد ترافورد، وتسجيل هدفي الأول والفوز بالألقاب مع هذا الشعار على صدري".

وأضاف "أشعر بفخر شديد لأني اختبرت هذه اللحظات بالفعل".

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وشارك جارناتشو -18 عاما- في 31 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن، منذ تصعيده من الناشئين.

وتوج اللاعب مع الفريق بكأس الرابطة بالفوز على نيوكاسل يونايتد في النهائي، وهي بطولة الشياطين الحمر الأولى منذ 2017.

وفي سياق منفصل أعلن إريك تين هاج مدرب الفريق عن عدم السماح للجناح الأرجنتيني بالانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم للشباب 2023.

كما أعلن تين هاج عودة اللاعب للتدريبات بعد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ساوثامبتون في مارس الماضي بأربطة الكاحل.

وكان جارناتشو قد تم استدعاؤه للمرة الأولى إلى قائمة منتخب الأرجنتين الأول في توقف مارس الماضي، ولكن خرج من القائمة بسبب الإصابة.

ويُقام مونديال الشباب في الأرجنتين بعد سحب التنظيم من إندونيسيا، بداية من 20 مايو، ما يعني أن جارناتشو كان ليغيب عن آخر جولتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في 3 يونيو.

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