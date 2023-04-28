مؤتمر الكبيّر: الأهلي خسر من المصري 3-0.. المهمة صعبة وليست مستحيلة

يؤمن منذر الكبيّر المدير الفني لـ الرجاء المغربي بقدرة فريقه على تخطي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في ملعب مركب محمد الخامس غدا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتصر الأهلي ذهابا في استاد القاهرة بنتيجة 2-0.

وقال الكبيّر في المؤتمر الصحفي: "نعرف ماذا حدث في لقاء الذهاب، الإياب على ملعبنا والتحضير بفكرة واحدة هي دخول اللقاء بقوة والتسجيل والانتصار".

وأضاف "نعرف أن المهمة صعبة علينا أكثر من الأهلي لكن ليست مستحيلة".

وشدد "الأهلي في شهر مارس خسر من المصري بنتيجة 3-0، واستقبل خارج ميدانه 5 أهداف، ونحن سجلنا 10 أهداف في 3 مباريات على أرضنا بدوري الأبطال وقادرون على التسجيل هدفين وأكثر".

وخسر الأهلي اعتباريا من المصري بنتيجة 3-0 بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية.

وأردف "لدينا فكرة واحدة اللعب بقوة وصلابة كبيرة ومع جمهورنا، وأتصور أننا قادرون على ذلك من أجل الانتصار".

وأكمل "اللاعبون يعرفون أدوارهم، في بعض الأحيان أن يقدم الفريق الإضافة والأهم أن يصنع البدلاء الفارق، ويحاولوا إيجاد مساحات أكبر ويكملوا ما بدأ به زملائهم".

وواصل "هناك جزئيات عديدة تصنع الفارق ونريد أن نسجل هدفا ونحصل على الأسبقية ونعرف أن الأهلي يجد صعوبات عندما يستقبل أهدافا".

وأتم "في مباراة الذهاب أهدرنا فرصا فما أدراك عندما نلعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا وهدفنا واحد هو الانتصار والتأهل".

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.