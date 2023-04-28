هاري كين: سمعت هتافات جماهير مانشستر يونايتد ولكن

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام ضد تشيلسي

علق هاري كين قائد توتنام على هتافات جماهير مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريقين.

ورددت جماهير مانشستر يونايتد "هاري كين سنراك في يونيو" في إشارة إلى رغبتها في انتقال المهاجم الإنجليزي لصفوف الشياطين الحمر.

وقال كين عبر صحيفة "ميرور" البريطانية: "سمعت ما كانوا يقولونه لكنني أركز فقط على هذا الفريق وأحاول إنهاء الموسم بقوة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر الشناوي: نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبا.. والإرهاق أثر علينا في المجموعات تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار مؤتمر تشافي: أعترف بخطأي.. وبرشلونة أصعب ناد في العالم

وأوضحت الصحيفة أن هاري كين يتبقى في عقده عام واحد مع توتنام ويواجه دانييل ليفي رئيس توتنهام معضلة كبيرة هذا الصيف حول ما إذا كان سيبيع أو يخاطر بالسماح له بالدخول في الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده.

صاحب الـ29 عاما يلعب في توتنام منذ صيف 2013 وخاض 430 مباراة وسجل 274 هدفا وصنع 64 بجميع المسابقات.

وتعادل يونايتد خارج ملعبه مع توتنام مساء أمس الخميس بهدفين لكل منهما في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بعدما فرط في تقدمه بهدفين.

سجل هدفي يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 7 وماركوس راشفورد في الدقيقة 44.

فيما سجل هدفي الديوك بيدرو بورو في الدقيقة 56 وهيونج مين سون في الدقيقة 79.

النتيجة تركت مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 60 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

على الجانب الآخر تقدم توتنام إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة من 33 مباراة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا السادس، ونقطة عن ليفربول السابع الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري أمام أستون فيلا يوم الأحد 30 أبريل، فيما يخرج توتنام لملاقاة ليفربول في اليوم ذاته، في مباراة أخرى ستكون حاسمة في سباق المراكز الأوروبية.

هاري كين توتنام مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: الدوري لم ينته بعد.. وفولام فريق استثنائي مؤتمر كلوب: الدوري الأوروبي؟ سنأخذ ما نحصل عليه.. وهذا ما افتقدناه خلال الموسم تين هاج: بعد الأسبوع الأخير فالتعادل مع توتنام جيدا.. لم نكن مستعدين بما يكفي ضريبة برايتون؟ مانشستر يونايتد يفقد تقدمه أمام توتنام برصاصة ثنائي العادة انتهت في الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (2) مانشستر يونايتد التشكيل - رغم الشكوك.. برونو حاضر مع مانشستر يونايتد أمام توتنام مدافع سيتي: سنستغل خبرتنا في سباقات الأمتار الأخيرة على اللقب أرتيتا: سيتي يستحق الفوز.. والمفاجآت واردة فيما تبقى من الدوري
أخر الأخبار
مؤتمر الكبيّر: الأهلي خسر من المصري 3-0.. المهمة صعبة وليست مستحيلة 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوارديولا: الدوري لم ينته بعد.. وفولام فريق استثنائي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاري كين: سمعت هتافات جماهير مانشستر يونايتد ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشناوي: نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبا.. والإرهاق أثر علينا في المجموعات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تشافي: أعترف بخطأي.. وبرشلونة أصعب ناد في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 3 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام 4 مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى