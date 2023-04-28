هاري كين: سمعت هتافات جماهير مانشستر يونايتد ولكن

علق هاري كين قائد توتنام على هتافات جماهير مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريقين.

ورددت جماهير مانشستر يونايتد "هاري كين سنراك في يونيو" في إشارة إلى رغبتها في انتقال المهاجم الإنجليزي لصفوف الشياطين الحمر.

وقال كين عبر صحيفة "ميرور" البريطانية: "سمعت ما كانوا يقولونه لكنني أركز فقط على هذا الفريق وأحاول إنهاء الموسم بقوة".

وأوضحت الصحيفة أن هاري كين يتبقى في عقده عام واحد مع توتنام ويواجه دانييل ليفي رئيس توتنهام معضلة كبيرة هذا الصيف حول ما إذا كان سيبيع أو يخاطر بالسماح له بالدخول في الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده.

صاحب الـ29 عاما يلعب في توتنام منذ صيف 2013 وخاض 430 مباراة وسجل 274 هدفا وصنع 64 بجميع المسابقات.

وتعادل يونايتد خارج ملعبه مع توتنام مساء أمس الخميس بهدفين لكل منهما في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بعدما فرط في تقدمه بهدفين.

سجل هدفي يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 7 وماركوس راشفورد في الدقيقة 44.

فيما سجل هدفي الديوك بيدرو بورو في الدقيقة 56 وهيونج مين سون في الدقيقة 79.

النتيجة تركت مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 60 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

على الجانب الآخر تقدم توتنام إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة من 33 مباراة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا السادس، ونقطة عن ليفربول السابع الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري أمام أستون فيلا يوم الأحد 30 أبريل، فيما يخرج توتنام لملاقاة ليفربول في اليوم ذاته، في مباراة أخرى ستكون حاسمة في سباق المراكز الأوروبية.