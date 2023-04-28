مؤتمر الشناوي: نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبا.. والإرهاق أثر علينا في المجموعات

قال محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي إن فريقه يعرف جيدا قوة الرجاء ومدى صعوبة المباراة التي ستجمع بينهما مشددا على حبه وزملائه لخوض المواجهات في أجواء جماهيرية.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل".

وواصل "نعرف أن هناك جدية في تحضيرات الرجاء للمباراة، ونحن أيضا جاهزون لمواجهته، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه".

وواصل "نحب الأجواء الجماهيرية، وخصوصًا مع عودة جماهيرنا في القاهرة، ونحب مثل هذه الأجواء، ولا نتأثر سلبًا، خصوصا أننا اعتدنا على ذلك، ولدينا خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه الظروف".

وأكمل "شاركت في المغرب كثيرًا وأحب مثل هذه الأجواء، والجماهير المغربية، وكذلك كل لاعبي الأهلي يستمتعون بمثل هذه الأجواء؛ لأن الجمهور هو روح الكرة".

وشدد الشناوي "لا نعلق على مباريات لعبناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الغد والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام".

وعن معاناة الأهلي في دور المجموعات قال: "فترة دور المجموعات شهدت ضغط مباريات كبيرًا، وإجهادًا للاعبين، وكان هدفنا تخطي هذه المرحلة، وبعد ذلك أصبح تركيزنا في البطولة الإفريقية، وفزنا في لقاء الذهاب من مباراة الرجاء في القاهرة، واليوم تركيزنا ينصب في مباراة العودة والشوط الثاني في المغرب من أجل حسم التأهل".

وأتم الشناوي تصريحاته "فريق الرجاء كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن هنا لحسم التأهل وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين".

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.