مؤتمر الشناوي: نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبا.. والإرهاق أثر علينا في المجموعات

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 16:09

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي

قال محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي إن فريقه يعرف جيدا قوة الرجاء ومدى صعوبة المباراة التي ستجمع بينهما مشددا على حبه وزملائه لخوض المواجهات في أجواء جماهيرية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل".

وواصل "نعرف أن هناك جدية في تحضيرات الرجاء للمباراة، ونحن أيضا جاهزون لمواجهته، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه".

وواصل "نحب الأجواء الجماهيرية، وخصوصًا مع عودة جماهيرنا في القاهرة، ونحب مثل هذه الأجواء، ولا نتأثر سلبًا، خصوصا أننا اعتدنا على ذلك، ولدينا خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه الظروف".

وأكمل "شاركت في المغرب كثيرًا وأحب مثل هذه الأجواء، والجماهير المغربية، وكذلك كل لاعبي الأهلي يستمتعون بمثل هذه الأجواء؛ لأن الجمهور هو روح الكرة".

وشدد الشناوي "لا نعلق على مباريات لعبناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الغد والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام".

وعن معاناة الأهلي في دور المجموعات قال: "فترة دور المجموعات شهدت ضغط مباريات كبيرًا، وإجهادًا للاعبين، وكان هدفنا تخطي هذه المرحلة، وبعد ذلك أصبح تركيزنا في البطولة الإفريقية، وفزنا في لقاء الذهاب من مباراة الرجاء في القاهرة، واليوم تركيزنا ينصب في مباراة العودة والشوط الثاني في المغرب من أجل حسم التأهل".

وأتم الشناوي تصريحاته "فريق الرجاء كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن هنا لحسم التأهل وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين".

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-4-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد وإنبي والوداد في الجول يكشف عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام الرجاء مران الأهلي - جلسات بين كولر وعبد الحفيظ وأبو عبلة قبل لقاء الرجاء لاعب مارومو جالانتس لـ في الجول: إذا كان الأمر بيدي سأختار لقاء بيراميدز عصرا وليس مساءً طريق الأهلي - إيقاف مدافع الترجي بسبب المنشطات
أخر الأخبار
هاري كين: سمعت هتافات جماهير مانشستر يونايتد ولكن 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشناوي: نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبا.. والإرهاق أثر علينا في المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تشافي: أعترف بخطأي.. وبرشلونة أصعب ناد في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: هذا بديل مودريتش.. ونحتاج للتركيز الدفاعي 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: نأمل حضور 500 مشجع لنهائي الدوري.. هذا سبب قلة العدد 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 3 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام 4 مؤتمر أوسوريو: شيكابالا فاجئني بأدائه في المركز الجديد.. والتبديلات ليست لسوء مستوى