تقرير مغربي: مدرب الرجاء يُبعد 3 لاعبين عن مواجهة الأهلي

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - الرجاء

استبعد منذر الكبير مدرب الرجاء 3 لاعبين من فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض لقاء الإياب في مركب محمد الخامس أمام الرجاء يوم السبت المقبل بعدما انتصر ذهابا بهدفين دون رد.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي فإن الكبير أبعد الثلاثي محمد الناهيري وعبد الرؤوف بن غيث والحسين الرحيمي من حساباته خلال مواجهة الأهلي.

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التقرير ذاته ذكر في وقت سابق أن منذر الكبيّر المدير الفني للرجاء قرر استبعاد الناهيري من تدريبات الرجاء "حيث بنسبة كبيرة سيكون خارج القائمة".

وأشار التقرير أن "اللاعب وجه السب والشتم للمدرب التونسي للفريق لعدم حماية زملائه أمام عزيز البدراوي رئيس النادي بسبب المستحقات المتأخرة".

اللاعب البالغ 31 عاما خاض الموسم الحالي 12 مباراة سجل خلالها 6 وصنع هدفا.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

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