مؤتمر كولر: لا نشعر بالقلق من الإصابات.. وأداء الأهلي يتطور باستمرار

لا يشعر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالقلق من وجود إصابات صفوف فريقه مؤكدا امتلاكه للبدائل القادرة على التعويض.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "جاهزون لمواجهة الرجاء القوي الذي سيعتمد على جماهيره غدا".

وواصل "مازال أمامنا شوط ثان قوي في المغرب ولكننا نملك خبرات كبيرة في تلك المباريات".

وتابع "لا نشعر بالقلق من الإصابات على الإطلاق والكل ينظر للأمام وأداء الفريق يتطور باستمرار بدليل النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأتم المدرب السويسري حديثه "نملك قائمة مميزة من اللاعبين وتقارب مستويات الجميع يسهل تعويض الغيابات التي تطول الفريق".

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.