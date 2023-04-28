الأهلي بزيه التقليدي أمام الرجاء
الجمعة، 28 أبريل 2023 - 15:16
كتب : حسام نور الدين
تقرر ارتداء الأهلي لزيه التقليدي في مواجهة الرجاء المغربي في المباراة التي تجمع بينهما غدا السبت.
ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشهد الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم الجمعة ارتداء الرجاء طاقم أبيض بالكامل.
وبناء عليه تقرر أن يرتدي الأهلي زيه باللون الأحمر بالكامل عكس المعتاد بارتدائه لسروال أبيض.
وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.
وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.
وكان الترجي فاز على شبيبة القبائل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجزائر.
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