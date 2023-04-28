تين هاج: بعد الأسبوع الأخير فالتعادل مع توتنام جيدا.. لم نكن مستعدين بما يكفي

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

على الرغم من رضاه بالتعادل مع توتنام لكن أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لم يكن مستعدا بما يكفي للمباراة.

وتعادل يونايتد خارج ملعبه مع توتنام مساء أمس الخميس بهدفين لكل منهما في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بعدما فرط في تقدمه بهدفين.

وقال تين هاج عقب المباراة: "عندما تكون متقدما تشعر بخيبة أمل عند التعادل، أتيحت لنا الفرص لنتقدم 3-1 ولكن بعد هذا الأسبوع فالتعادل يعتبر جيدا".

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واستدرك "لكننا لم نكن جيدين بما يكفي خلال الـ90 دقيقة".

وواصل "كان بإمكانك رؤية هدفهم قادما، كنت جهزت التبديلات ولكن الوقت كان فات وكنا متأخرين، لم تصدى للعرضيات أو التسديدات ولم نخرج من الضغط، كان من السهل عليهم تسجيل الأهداف".

وشدد المدرب الهولندي "أعتقد أننا لم نكن مستعدين، اعتقد بعض اللاعبين أن 90% من المجهود كانت كافية".

وواصل "فقدنا التركيز وعلينا أن نتحلى به دائما أعرف أن اللاعبين ليسوا آليين وجدول المباريات صعب، لكن عندما تلعب ليونايتد فعليك تقديم كل ما لديك في كل مناسبة ويجب أن تكون مستعدا للمعركة".

وأردف "في الشوط الأول لا أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا، وبعد ذلك فقدنا السيطرة، أدخلت فريد الذي يمكنه الفوز بالكرة ومارسيال الذي يمكنه الاحتفاظ بها، مع ركض راشفورد وأنتوني وبرونو يركضون خلف دفاعاتهم".

ويحتل يونايتد المركز الرابع بـ60 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

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