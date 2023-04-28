في الجول يكشف عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام الرجاء

تحدث ياسر عثمان السفير المصري في المغرب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن أعداد الحضور الجماهيري وطريقة توزيعه في مباراة الأهلي أمام الرجاء البيضاوي.

وقال عثمان: "مركب محمد الخامس يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج، وهناك إصلاحات في المدرج رقم 6 الذي يصل عدد مقاعده إلى نحو 8 آلاف متفرج".

وأضاف "هناك 18 ألف تذكرة تمت طباعتهم، بالإضافة إلى 20 ألف مقعد لحملة التذاكر الموسمية، ليصل إجمالي الحاضرين إلى 38 ألف".

وأوضح "تذاكر مقاعد جماهير الأهلي التي تمثل 5% وفقا للائحة (1900) ليست للبيع، بل يتسلمها المصريون مباشرة بجواز سفرهم".

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بهدفين دون رد في القاهرة سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة بالفائز من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا، والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.