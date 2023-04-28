رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

طارق حامد - حمد الله

احتل طارق حامد المركز الرابع في لمس الكرة والتمرير بين زملائه في اتحاد جدة أمام الشباب في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي.

وانتصر النمور على الشباب بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي في مباراة جاءت جميع أهدافها من ركلات جزاء.

وحقق الاتحاد فوزه السادس على التوالي في الدوري ودون خسارة منذ الجولة 12 منذ السقوط ضد الهلال.

أخبار متعلقة:
تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الشباب حجازي: هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري.. ونتحكم في المباراة سواء في الهجوم أو الدفاع بانينكا يبتسم للنمور.. الاتحاد ينتصر على الشباب في قمة الـ 110 دقيقة تشكيل اتحاد جدة - المباراة الـ 20 سويا.. حجازي وطارق حامد أساسيان ضد الشباب

بينما تكبد الشباب هزيمته الأولى بعد 4 مباريات دون خسارة.

وشارك طارق حامد بجوار أحمد حجازي في المباراة كاملة.

Image

ماذا قدم طارق حامد ضد الشباب؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 42

تمريرات: 26 من 33

دقة تمرير: 79%

صنع تمريرة مفتاحية: 1

تمريرات طولية صحيحة: 3 من 7

قطع مسار الكرة: 2

التصدي لكرة: 1

فوز بصراعات أرضية: 4 من 6

فوز بصراعات هوائية: 1 من 1

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

بينما ظل الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة مبتعدا عن القمة قبل 6 جولات على النهاية.

طارق حامد اتحاد جدة الشباب السعودي ، السعودي الدوري السعودي
نرشح لكم
تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الشباب حجازي: هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري.. ونتحكم في المباراة سواء في الهجوم أو الدفاع بانينكا يبتسم للنمور.. الاتحاد ينتصر على الشباب في قمة الـ 110 دقيقة انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) (1) الشباب.. جنوووووووووووووون تشكيل اتحاد جدة - المباراة الـ 20 سويا.. حجازي وطارق حامد أساسيان ضد الشباب مدافع الهلال السعودي: لن نتحجج بالإرهاق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا تقرير: تعليمات خاصة من نونو سانتو لـ طارق حامد في كلاسيكو السعودية تقرير: اتحاد جدة يحافظ على حجازي وطارق حامد في الموسم المقبل
أخر الأخبار
في الجول يكشف عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام الرجاء 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
المدير الرياضي لـ ماينز: أريد أن يتخطي لودوفيك رقم محمد زيدان 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب 2 ساعة | السعودية
تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الشباب 2 ساعة | السعودية
معتمدا على نتيجة الذهاب.. فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - عودة بيضاء.. الزمالك يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي كأس مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
حجازي: هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري.. ونتحكم في المباراة سواء في الهجوم أو الدفاع 2 ساعة | المحترفون
ضريبة برايتون؟ مانشستر يونايتد يفقد تقدمه أمام توتنام برصاصة ثنائي العادة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام