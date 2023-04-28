رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب

احتل طارق حامد المركز الرابع في لمس الكرة والتمرير بين زملائه في اتحاد جدة أمام الشباب في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي.

وانتصر النمور على الشباب بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي في مباراة جاءت جميع أهدافها من ركلات جزاء.

وحقق الاتحاد فوزه السادس على التوالي في الدوري ودون خسارة منذ الجولة 12 منذ السقوط ضد الهلال.

بينما تكبد الشباب هزيمته الأولى بعد 4 مباريات دون خسارة.

وشارك طارق حامد بجوار أحمد حجازي في المباراة كاملة.

ماذا قدم طارق حامد ضد الشباب؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 42

تمريرات: 26 من 33

دقة تمرير: 79%

صنع تمريرة مفتاحية: 1

تمريرات طولية صحيحة: 3 من 7

قطع مسار الكرة: 2

التصدي لكرة: 1

فوز بصراعات أرضية: 4 من 6

فوز بصراعات هوائية: 1 من 1

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

بينما ظل الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة مبتعدا عن القمة قبل 6 جولات على النهاية.