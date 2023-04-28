رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب
الجمعة، 28 أبريل 2023 - 00:18
كتب : FilGoal
احتل طارق حامد المركز الرابع في لمس الكرة والتمرير بين زملائه في اتحاد جدة أمام الشباب في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : الاتحاد
وانتصر النمور على الشباب بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي في مباراة جاءت جميع أهدافها من ركلات جزاء.
وحقق الاتحاد فوزه السادس على التوالي في الدوري ودون خسارة منذ الجولة 12 منذ السقوط ضد الهلال.
بينما تكبد الشباب هزيمته الأولى بعد 4 مباريات دون خسارة.
وشارك طارق حامد بجوار أحمد حجازي في المباراة كاملة.
ماذا قدم طارق حامد ضد الشباب؟
دقائق: 90
لمس الكرة: 42
تمريرات: 26 من 33
دقة تمرير: 79%
صنع تمريرة مفتاحية: 1
تمريرات طولية صحيحة: 3 من 7
قطع مسار الكرة: 2
التصدي لكرة: 1
فوز بصراعات أرضية: 4 من 6
فوز بصراعات هوائية: 1 من 1
الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
بينما ظل الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة مبتعدا عن القمة قبل 6 جولات على النهاية.