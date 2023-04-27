ضريبة برايتون؟ مانشستر يونايتد يفقد تقدمه أمام توتنام برصاصة ثنائي العادة

تعادل توتنام هوتسبر مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 7 وماركوس راشفورد في الدقيقة 44.

فيما سجل هدفي الديوك بيدرو بورو في الدقيقة 56 وهيونج مين سون في الدقيقة 79.

وقاد توتنام رايان ميسون كمدرب مؤقت، خلفا لكريستيان ستيليني المدرب المؤقت الذي أقيل عقب الخسارة الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان ستيليني قد تولى المهمة مؤقتا عقب إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

للمباراة الثالثة على التوالي توتنام بلا فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارتين أمام بورنموث 3-2 ونيوكاسل يونايتد 6-1.

أما مانشستر يونايتد فقد توقفت انتصاراته المتتالية عند 3 أمام برينتفورد (1-0) وإيفرتون ونوتنجهام (2-0).

ووصل يونايتد إلى ركلات الترجيح يوم الأحد الماضي مع برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي تأهل منه لملاقاة الجار مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

هيمنة..

الهدف الأول أتى بواسطة جادون سانشو في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من ماركوس راشفورد، تلقاها سانشو وسدد على يسار الحارس فريزر فورستر.

وفي الدقيقة 12 حاول راشفورد من ركلة حرة مرت بجوار القائم.

وكاد يونايتد يسجل الثاني سريعا في الدقيقة 19 بتسديدة من سانشو، ولكن إيفان بيريسيتش تألق في إبعادها على خط المرمى.

وواصل برونو محاولاته في الدقيقة 25 بتسديدة حولها فورستر إلى ركنية.

رد السبرز بدأ بانطلاقة خطيرة من ريتشارليسون أوقفها لوك شو بتدخل رائع إلى ركنية، أسفرت عن رأسية خطيرة من بيريسيتش ولكن أبعدها دي خيا ببراعة في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 42 سدد كريستيان إريكسن لاعب يونايتد ركلة حرة مرت فوق عارضة حارس مرمى فريقه السابق توتنام هوتسبر.

وأخيرا في الدقيقة 44 سجل ماركوس راشفورد ثاني الأهداف بعد تمريرة من برونو ومراوغة وتسديدة متقنة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد 2-0.

.. تم كسرها

سريعا من تسديدة هاري كين العائدة، قلص بيدرو بورو الفارق بمتابعة متقنة على يسار دي خيا في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 57 كاد برونو يحبط ثورة توتنام بتسديدة ارتطمت بالعارضة، تابعها آرون وان بيساكا ليبعدها فورستر.

وحل ديان كولوسيفسكي بدلا من ريتشارليسون في الدقيقة 60 كأول تبديلات توتنام.

على الجانب الآخر حل أنتوني مارسيال وفريد بدلا من سانشو وإريكسن في صفوف يونايتد.

ولعب هاري كين عرضية في الدقيقة 65 قابلها هيونج مين سون بتسديدة جاورت القائم.

وفي الدقيقة 69 سدد إريك داير من رأسية بعد عرضية بيريسيتش، ولكن مرت بجوار القائم أيضا.

ودفع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالثنائي فاوت فيجورست وتيريل مالاسيا بدلا من أنتوني وآرون وان بيساكا في الدقيقة 71.

على الجانب الآخر حل الثنائي بن ديفيز وأرناوت دانجوما بدلا من بيريسيتش وبورو في الدقيقة 77.

وعلى طريقة توتنام التقليدية، أتى هدف التعادل بواسطة سون بلمسة واحدة، بعد عرضية أرضية من هاري كين في الدقيقة 79.

وحاول راشفورد استرداد التقدم في الدقيقة 84 بتسديدة ولكنها مرت فوق العارضة.

النتيجة تركت مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 60 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

على الجانب الآخر تقدم توتنام إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة من 33 مباراة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا السادس، ونقطة عن ليفربول السابع الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري أمام أستون فيلا يوم الأحد 30 أبريل، فيما يخرج توتنام لملاقاة ليفربول في اليوم ذاته، في مباراة أخرى ستكون حاسمة في سباق المراكز الأوروبية.