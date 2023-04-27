مران الأهلي - جلسات بين كولر وعبد الحفيظ وأبو عبلة قبل لقاء الرجاء

الخميس، 27 أبريل 2023 - 21:08

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في المغرب

واصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في إياب ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع الجهاز الفني باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي الذي شهد التركيز على جوانب فنية وبدنية ومتنوعة

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال وطارق عبد العزيز اخصائي التأهيل فقرات بدنية متنوعة ضمن فقرات المران.

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وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في حضور الطاقم المعاون، على هامش المران الجماعي.

وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني وذلك لتنسيق بعض الأمور الفنية والإدارية المتعلقة باستعدادات الفريق للمباراة، وتنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية في إطار الاستعداد للمباراة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في تدريبات فنية متنوعة.

كما عقد كولر جلسة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق لاطمئنان على الحالة البدنية والطبية للاعبي الفريق في ضوء التحضير لمواجهة الرجاء.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا، والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

الليبي معتز إبراهيم حكما لإياب الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الرجاء
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