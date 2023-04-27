لاعب مارومو جالانتس لـ في الجول: إذا كان الأمر بيدي سأختار لقاء بيراميدز عصرا وليس مساءً

الخميس، 27 أبريل 2023 - 20:58

كتب : حسام أحمد

ماهلاتسي ماكودوبيلا

يعتقد ماهلاتسي ماكودوبيلا لاعب مارومو جالانتس الجنوب إفريقي أن خوض لقاء الإياب مع بيراميدز ليلا لن يؤثر على الضيوف.

وكان ماورمو جالانتس فرض التعادل مع بيراميدز ذهابا بهدف لكل فريق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجلس ماكودوبيلا احتياطيا في مباراة الذهاب والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

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وقال ماكودوبيلا عن توقيت مباراة الإياب لـ FilGoal.com: "إذا كان الأمر بيدي، كنت سأختار خوض مباراة الإياب في الساعة الثالثة عصرا، هذه هي مزايا اللعب على أرضنا، لكن المباراة ستقام في المساء مثل مباراة الذهاب في مصر، وبالتالي لن يكون لتوقيت المباراة أي تأثير سلبي على فريق بيراميدز".

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا.

وردا على تأثير استقبال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من مباراة الذهاب أجاب قائلا: المدرب واللاعبون شعروا بالاحباط بسبب استقبال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "خوض مباراة خارج الأرض ضد فريق مثل بيراميدز واستقبال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة هو أمر صعب، ولكن لأكون صادقا هي نتيجة عادلة بالنسبة لنا، لأننا واثقون أننا في جنوب أفريقيا سنستغل عامل اللعب على أرضنا، ليس لدينا شيء نخسره وهم تحت الضغط ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة".

وواصل "كنا نعلم أن بيراميدز فريق كبير، ويحظى باحترام كبير في مصر وإفريقيا، أدينا واجباتنا وشاهدنا مباراتين لفريق بيراميدز منهما مباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي لذلك علمنا ما كنا مقبلين عليه وأنها لن تكون مباراة سهلة جدا".

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وأردف "علمنا نقاط قوة ونقاط ضعف فريق بيراميدز، هم فريق يستحوذ على الكرة ويحب تمريرها في منتصف الملعب فقمنا بواجباتنا وحاولنا ان تكون خطوتنا متقاربة".

وأتم عن حظوظهم في الإياب: "كرة القدم ليست لعبة معقدة بل هي رياضة عجيبة، أشعر أن أي فريق في يومه يمكنه تقديم أفضل مبارياته".

وخسر مارومو جالانتس مباراتيه ضد مولودية الجزائر والأخضر الليبي عندما خاض المباراة ليلا في الكونفدرالية الإفريقية في دور المجموعات.

لكنه تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وتأهل لربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

واستطاع الفريق التقدم على بيراميدز في ذهاب دور ربع النهائي، لكن رمضان صبحي خطف هدف التعادل.

بيراميدز ماورمو جالانتس الكونفدرالية
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