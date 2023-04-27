طريق الأهلي - إيقاف مدافع الترجي بسبب المنشطات

الخميس، 27 أبريل 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

حسام دقدوق

بحسب قنوات "بي إن سبورتس"، قررت لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف حسام دقدوق لاعب الترجي التونسي.

جاء ذلك بسبب سقوطه في اختبار الكشف عن المنشطات.

وقررت اللجنة تطبيق الإيقاف بأثر رجعي لمدة 3 أشهر.

وبدأت مدة الإيقاف في 11 مارس الماضي، وتنتهي في 11 يونيو القادم.

وكان الترجي قد أعلن في مارس الماضي إيجابية عينة مدافعه حسام دقدوق بعد مواجهة المريخ السوداني في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك اللاعب في المباراة المذكورة، بينما لعب أمام الزمالك في مواجهة الجولة الرابعة، والتي فاز بها الأبيض بنتيجة 3-1.

وتأهل الترجي التونسي متصدرا مجموعته لملاقاة شبيبة القبائل الجزائري.

وتمكن الترجي من الفوز على الشبيبة ذهابا بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة بالفائز من الأهلي والرجاء المغربي في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بهدفين دون رد في القاهرة سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

الترجي الترجي التونسي حسام دقدوق دوري أبطال إفريقيا
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