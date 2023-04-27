قائمة بيراميدز - عودة لاكاي وفخر الدين في إياب الكونفدرالية أمام مارومو جالانتس

الخميس، 27 أبريل 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

احتفال فخر الدين بن يوسف بهدف بيراميدز في مرمى أسكو كارا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة مارومو جالانتس في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة ثنائي الهجوم فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف بعد غيابهما عن لقاء الذهاب.

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بينما يستمر غياب عبد الله السعيد بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

وأدى بيراميدز مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة.

بيراميدز كان قد صعد بعد أن حصل على المركز الثاني في مجموعته خلف الجيش الملكي المغربي وأمام فيوتشر، بينما تصدر مارومو مجموعته التي ضمت مولودية الجزائر والأخضر الليبي.

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