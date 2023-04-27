منافس الأهلي - تقرير مغربي: استبعاد لاعب الرجاء بسبب "سب المدرب"

الخميس، 27 أبريل 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

محمد الناهيري الرجاء

كشف موقع "لو 360 سبورت" المغربي استبعاد محمد الناهيري لاعب الرجاء المغربي قبل لقاء الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض لقاء الإياب في مركب محمد الخامس أمام الرجاء يوم السبت المقبل بعدما انتصر ذهابا بهدفين دون رد.

وأوضح التقرير أن منذر الكبيّر المدير الفني للرجاء قرر استبعاد الناهيري من تدريبات الرجاء "حيث بنسبة كبيرة سيكون خارج القائمة".

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وأشار التقرير أن "اللاعب وجه السب والشتم للمدرب التونسي للفريق لعدم حماية زملائه أمام عزيز البدراوي رئيس النادي بسبب المستحقات المتأخرة".

اللاعب البالغ 31 عاما خاض الموسم الحالي 12 مباراة سجل خلالها 6 وصنع هدفا.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار تأهله على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 4 المباراة عبر شاشتها.

حكم اللقاء

يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا، والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

الحكم البالغ 33 عاما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الكونفدرالية الموسم الحالي وانتهت بالتعادل 2-2.

الليبي معتز إبراهيم حكما لإياب الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

كما أدار مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0.

وستكون تلك أول مباراة يديرها للأهلي والرجاء قاريا.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.

محمد الناهيري الرجاء منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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