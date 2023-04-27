كأس مصر - اتحاد الكرة يعلن موعد سحب قرعة دور الـ 32 لموسم 2022-2023

الخميس، 27 أبريل 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة المصري موعد سحب قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 2022-2023.

وستقام قرعة الموسم الحالي من كأس مصر في مقر اتحاد الكرة في الجزيرة.

وتُسحب مراسم القرعة يوم الإثنين المقبل الموافق 1 مايو 2023.

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وتضم قرعة دور الـ 32 الأندية التالية:

الدوري المصري الممتاز (18 ناديا): الأهلي – الزمالك – الإسماعيلي – الاتحاد – المصري – أسوان – المقاولون العرب – إنبي – حرس الحدود – طلائع الجيش – بيراميدز – فيوتشر – سموحة – فاركو – غزل المحلة – الداخلية – سيراميكا كليوباترا – البنك الأهلي.

الدرجة الثانية (9 أندية): دكرنس - بروكسي - لافيينا - بترول أسيوط - منتخب السويس - السكة الحديد – المصرية للاتصالات - الحمام - شبان قنا.

الدرجة الثالثة (5 أندية): راية – طلائع الاسطول – النجوم – ألو إيجيبت – الشرقية.

يذكر أن الأهلي بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر 2021-2022 بالفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 38 لقبا، يليه الزمالك برصيد 28 لقبا.

وتمتلك 10 أندية أخرى لقب كأس مصر وهي: الاتحاد (6) والترسانة (6) والمقاولون العرب (3) الإسماعيلي (3) والأولمبي (2) وإنبي (2) وحرس الحدود (2) والمصري (1) والترام (1) والقناة (1).

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