أرتيتا: سيتي يستحق الفوز.. والمفاجآت واردة فيما تبقى من الدوري

لا يستبعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال حدوث مفاجآت فيما تبقى من عمر الدوري الإنجليزي، بعدما خسر فريقه أمام مانشستر سيتي وفرط في 3 نقاط قد تحسم هوية البطل.

ونصب مانشستر سيتي السيرك لأرسنال في ملعب الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.

وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "لقد فاز الفريق الأفضل في المواجهة، لقد كانوا في أفضل حالاتهم خاصة في الشوط الأول، بينما لم نكن نحن قريبين من مستوانا المعتاد".

وأضاف "لم نلعب جيدا في أول 30 دقيقة، وعندما يحدث ذلك أمام فريق كبير مثل سيتي تتعرض للعقاب".

وتابع "علينا رفع الروح المعنوية للاعبين أولا لأنهم عانوا أمام سيتي، هذه هي أفضل طريقة للمضي قدما".

وشدد "نريد المنافسة على اللقب حتى النهاية ولن نستسلم أبدا، تتبقى 5 مباريات ويمكن أن يحدث أي شيء، علينا الإيمان بأنفسنا حتى لو كان الوضع صعبا".

وأردف "قضيت في هذا البلد ما يقرب من 22 عاما وشاهدت الكثير من الأشياء، أعلم مدى تحول الأمور من مباراة إلى أخرى".

الفوز جعل سيتي خلف أرسنال بنقطتين في القمة، مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق السماوي.

وواصل الإسباني "التوقعات في بداية الموسم كانت تقول إننا سنحتل المركز السادس أو السابع لكننا في الصدارة حتى الآن".

وأتم "لاعبو أرسنال يستحقون الكثير من الإشادة لأنهم قاتلوا لمدة 9 أشهر، المنافسة طوال هذه المدة مع فريق مثل مانشستر سيتي أمر لا يصدق بصراحة".

وافتتح دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وأضاف جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجهز دي بروين على أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 54.

لكن استطاع روب هولدنج تقليص النتيجة بهدف أول لأرسنال في الدقيقة 87.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إرلينج هالاند الهدف الرابع.